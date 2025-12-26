المنوفية - أحمد الباهي:

كشف أهالي قرية ساقية أبو شعرة، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل صادمة تخص إحدى ضحايا حادث الطريق الصحراوي، بعدما تبيّن أن الشابة فرحة رضا، إحدى المصابات في الحادث، تعرّضت لصدمة نفسية عنيفة عقب ما مرت به داخل مستشفى وادي النطرون.

بدأت القصة عقب نقل المصابين من موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع فرحة على أنها من بين المتوفين، وتم إدخالها إلى ثلاجة المستشفى، قبل أن يكتشف الأطباء لاحقًا أنها لا تزال على قيد الحياة، في واقعة مأساوية تركت أثرًا نفسيًا بالغًا عليها.

وبحسب مقربين من الأسرة، خرجت الفتاة من الحادث وهي تعاني من صدمة عصبية شديدة، وتحتاج حاليًا إلى فحوصات طبية دقيقة وعلاج نفسي مكثف، بعد ما عاشته من لحظات قاسية تفوق احتمال البشر.

ومع تصاعد الجانب الإنساني للقضية، أطلق عدد من أهالي قرية ساقية أبو شعرة مبادرة تضامن، دعوا خلالها إلى التكاتف لمساندة أسرة الفتاة، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق بتحديد المخطئ أو المقصّر، بقدر ما هو واجب إنساني تجاه ابنة من بنات القرية.

وجاء في الدعوة المتداولة بين الأهالي: "بغضّ النظر عن مين غلطان ومين مقصّر، بنتنا محتاجة وقفة جدعنة.. وهنعمل تجمع بعد صلاة الجمعة في مسجد الجمعية الشرعية ومسجد سيدي علي، علشان نجمع أي مساهمة تساعد في علاجها وتحويلها لطبيب أمراض نفسية".

وأكد الأهالي أن الهدف الأول من المبادرة هو إنقاذ فتاة نجت من الموت بأعجوبة، لكنها تعيش اليوم صدمة نفسية قاسية، مطالبين الجميع بالوقوف إلى جانبها حتى تتجاوز محنتها.

- تفاصيل الحادث

وكان طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي قد شهد، قبل أيام، حادث تصادم مروع أسفل كوبري الراست بمركز وادي النطرون، بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص يقل عددًا من العمالة الشابة من أبناء مركز أشمون، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين، من بينهم فرحة رضا، التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.