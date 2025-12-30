جراحة دقيقة ببني سويف.. استئصال ورم وزنه 15 كيلوجرامًا من ستينية

بني سويف - حمدي سليمان:

نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي في بني سويف، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة، انتهت باستئصال ورم سرطاني ضخم يزن نحو 15 كيلوجرامًا، من سيدة مسنّة تعاني من ظروف صحية خاصة.

وكشف الدكتور محمد يحيى، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، تفاصيل الحالة، موضحًا أن المستشفى استقبلت مريضة تبلغ من العمر 60 عامًا، تعاني من أمراض مزمنة، وتبين إصابتها بورم ضخم بالمبيض والرحم، وصل حجمه إلى أبعاد حرجة بلغت نحو 35 × 35 سم، وهو ما استدعى قرارًا بالتدخل الجراحي العاجل.

وفي غرفة العمليات، قاد الدكتور مصطفى سعيد، استشاري ورئيس قسم جراحة الأورام، الفريق الطبي لإجراء "استئصال جذري" شمل إزالة الورم بالكامل.

وامتدت الجراحة لتشمل استئصال الرحم، والمبيضين، والزائدة الدودية، ومنديل البطن، بالإضافة إلى أخذ عينات من السائل البريتوني لضمان دقة التشخيص والعلاج، مؤكدًا خروج المريضة من العمليات بحالة جيدة.

ومن جهته، أكد الدكتور شريف الزناتي، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، استقرار الحالة الصحية للمريضة عقب نقلها إلى قسم جراحة الأورام لاستكمال الرعاية الطبية والمتابعة الدقيقة، معربًا عن تقديره للكفاءة التي أظهرها الفريق الطبي والتمريضي في التعامل مع هذا التحدي الجراحي.