جولة مفاجئة لوزير الصحة فى مستشفى الواسطى المركزي

حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية التزوير

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، جولة مفاجئة داخل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والوقوف على سير العمل داخل الأقسام المختلفة.

واستمع وزير الصحة، خلال جولته، إلى شكاوى عدد من المواطنين والمرضى المترددين على المستشفى، موجّهًا بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمة الطبية، وتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة حسن، مدير مستشفى الواسطى المركزي، وعدد من الأطباء وهيئة التمريض، حيث تفقد الوزير أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، واطلع على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد وزير الصحة على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والانضباط، وحُسن معاملة المرضى، مشددًا على استمرار الجولات المفاجئة بالمستشفيات لمتابعة الأداء ميدانيًا وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.