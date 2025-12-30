من أسيوط.. حشد صعيدي لتحصين الشباب ضد "أزمات الشائعات" (صور)

حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية التزوير

أسيوط - محمود عجمي:

في حشد رسمي استهدف وضع "خارطة طريق" فكرية لشباب الصعيد، استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، وفد المحكمة العربية للتحكيم، بحضور اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، وذلك على هامش انطلاق فعاليات "ملتقى الوعي الوطني لشباب محافظات الصعيد".

الملتقى الذي يجمع شباب (أسيوط، الوادي الجديد، المنيا، سوهاج) تحت شعار "دور الوعي الوطني في تنمية مهارات الشباب لمواجهة الأزمات"، شهد حضورًا رفيع المستوى ضم وفد المحكمة العربية للتحكيم بقيادة النائب المهندس يسري فهمي المغازي، أمين عام مجلس الأمناء، والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، أمين عام المحكمة ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واللواء دكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث، بالإضافة إلى هشام عوض رئيس الجهاز العربي للتسويق، وعدد من قيادات المحكمة.

الوعي: خط الدفاع الأول

وخلال اللقاء الذي حضره قيادات المحافظة التنفيذية، وعلى رأسهم المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وصف اللواء هشام أبوالنصر الملتقى بأنه "خطوة محورية" في مسار بناء الإنسان، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنظر إلى الوعي باعتباره "خط الدفاع الأول" في مواجهة الشائعات والأزمات، وأداة لا غنى عنها لترسيخ المسؤولية الوطنية.

وأضاف "أبوالنصر" أن الشراكة مع المحكمة العربية للتحكيم تهدف لنقل ثقافة "إدارة الأزمات" و"الوعي القانوني" إلى عقول الشباب، لإعداد كوادر قادرة على القيادة.

توحيد الجهود في الصعيد

ومن جانبه، طرح اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، رؤيته حول أهمية التوقيت، مشيرًا إلى أن محاور الملتقى تلامس الاحتياجات الحقيقية لشباب الصعيد، وتساهم في بناء جيل يمتلك "أدوات التفكير السليم".

وهو ما عززه الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، بتأكيده أن الاستثمار في وعي الشباب "لا يقل أهمية عن المشروعات التنموية"، معتبرًا أن مشاركة شباب المحافظات تعكس توجه الدولة نحو توحيد الجهود لبناء وعي وطني حقيقي.

بناء العقل النقدي

وفي سياق الأهداف الاستراتيجية للملتقى، أوضح المهندس يسري المغازي أن المستهدف ليس مجرد التلقين، بل "تنمية مهارات التفكير النقدي" ونشر ثقافة السلم المجتمعي.

فيما أكد المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح حرص المحكمة العربية للتحكيم على استمرار برامجها التدريبية لإعداد جيل يفهم أبعاد القضايا الوطنية.

واختتم اللقاء بمراسم بروتوكولية شملت تبادل الدروع بين محافظ أسيوط ومحافظ سوهاج ونائب محافظ المنيا ووفد المحكمة، تأكيدًا على استمرار الدعم لكافة المبادرات التي تستثمر في "رأسمال الدولة البشري".