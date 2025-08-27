الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تفقد اللجان الانتخابية بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين بحي ثان بمدينة الإسماعيلية.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على انتظام العمل داخل اللجان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على التصويت.

وأكد اللواء أكرم أن جميع الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي نُفذت وفق خطة محكمة تستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومنظمة لتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة.

وحث المحافظ المواطنين على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني يسهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية للدولة المصرية، ويعكس قوة الشعب المصري وحضارته.

كما أشار المحافظ إلى تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منذ التاسعة صباحًا عبر الشبكة الوطنية للطوارئ، لربط المديريات الخدمية وشركات المرافق، مع تواجد القيادات التنفيذية ميدانيًا لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل مع أي معوقات.

وتضم محافظة الإسماعيلية 135 مركزًا انتخابيًا لاستقبال 999,248 ناخبًا، موزعين على سبعة مراكز إدارية وثلاثة أحياء بمدينة الإسماعيلية، وذلك من خلال 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز شبابية، إضافة إلى مركز ثقافة واحد.