بالصور- تصادم مروع بين 3 مركبات في المنوفية وسقوط مصابين

المنوفية- أحمد الباهي:

اصطدمت 3 مركبات بالمواجهة على طريق قرية جنزور بنطاق مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عصر اليوم الأربعاء، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين نقلوا إلى طوارئ مستشفى شبين الكوم الجامعي.

وقال شهود عيان لـ مصراوي، إن الحادث وقع بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل ودراجة نارية تصادف مرورها لحظة الحادث، وأبلغ المارة الجهات المعنية، ونقل عدد المصابين بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

في ذات السياق، توجه رجال المرور لموقع الحادث وعاينوا المكان للوقوف على ملابساته، وتقرر إزالة آثار الحادث عن حرم الطريق وأعادوا حركة المرور لطبيعتها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.ش