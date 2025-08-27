البحيرة - أحمد نصرة:

تفقدت الدكتورة جاكلين، عازر محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بمدينة النوبارية الجديدة، استعدادا لافتتاحها مع بدء العام الدراسي الجديد، وبالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 19 سبتمبر.

وأكدت المحافظ أن المدرسة صُمّمت وفق أحدث معايير الجودة والاشتراطات البنائية، مشيدة بجودة الأعمال والتجهيزات التي ستسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وتخدم التوسع العمراني والخدمي بمدينة النوبارية الجديدة.

وأشارت عازر، إلى الاهتمام المستمر بقطاع التعليم والتوسع في إنشاء مدارس حديثة مجهزة بأعلى المعايير، لتخفيف الكثافات الطلابية ودعم المجتمعات العمرانية الناشئة، معربة عن تقديرها لدور المشاركة المجتمعية في استكمال أعمال تجهيز الفصول والمعامل والمكاتب وتنفيذ أعمال التشجير وتنسيق الموقع العام.

وتقع المدرسة بمنطقة خدمات الاستثمار الزراعي على مساحة إجمالية 4605 م²، وتضم 44 فصلا دراسيا موزعة على ملحقين، بجانب معامل علوم وحاسب آلي، غرف مصادر وتحضير، مكاتب إدارية، وحمامات مجهزة من بينها حمامات لذوي الاحتياجات الخاصة. كما تشمل الساحات فناء خارجيا بمساحة 2219 م²، وملاعب على مساحة 1125 م²، ومرافق خدمية متكاملة.

ويأتي هذا المشروع الحيوي ضمن التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاز مدينة النوبارية الجديدة، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس الحديثة بما يواكب متطلبات العصر ويُلبي طموحات الأجيال القادمة.