أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور جمال سيد، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن ضبط 171 كيلو و400 جرام من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب كميات من المنتجات المنتهية الصلاحية، كانت تُستخدم في إعداد الطعام المقدم للمدعوين داخل إحدى قاعات المناسبات بمدينة أسيوط.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة نفذتها المديرية، عقب واقعة الاشتباه في تسمم 16 مواطنًا أثناء حضورهم حفل زفاف داخل القاعة، حيث تم نقل المصابون إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية، وأكدت المصادر الطبية استقرار حالتهم الصحية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة باشرت أعمالها فور تلقي البلاغ، وأسفرت عن ضبط الكميات الفاسدة من اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى منتجات منتهية الصلاحية كانت تُستخدم في إعداد الوجبات المقدمة للضيوف، وتم تحرير محاضر بالمخالفات، وفتح تحقيق موسع لتحديد المسؤولين عن الواقعة ومحاسبتهم وفقًا للإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته، شددت مديرية الطب البيطري بأسيوط على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الصارمة عند التعامل مع الأغذية ذات الأصل الحيواني، لما لذلك من أهمية بالغة في حماية صحة المواطنين ومنع تكرار حوادث التسمم الغذائي. كما أكدت على ضرورة التأكد من صلاحية المكونات الغذائية وتطبيق إجراءات السلامة في جميع مراحل الإعداد لضمان جودة وسلامة الوجبات المقدمة.

وأعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إحالة واقعة الاشتباه في تسمم 16 مواطنًا أثناء حضورهم حفل زفاف بإحدى قاعات المناسبات بمدينة أسيوط إلى التحقيق الفوري، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة يتم رصدها، ومؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير يمس صحة وسلامة المواطنين.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بظهور أعراض مغص وقيء على عدد من المدعوين خلال الحفل، حيث تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى الإيمان العام، وتم تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفي استجابة عاجلة، كلف المحافظ السكرتير العام المساعد، خالد عبدالرؤوف، بزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية، يرافقه الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، وقد تبين استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين وخروجهم من المستشفى بعد تحسنهم.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإرسال فريق الاستجابة السريعة إلى القاعة محل الواقعة، لسحب عينات من الأطعمة المقدمة وفحص الموقع بالكامل، بالإضافة إلى تحليل عينات من القيء في المعامل المركزية، بهدف تحديد أسباب الإصابة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على قاعات المناسبات والمنشآت الغذائية، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنعًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

