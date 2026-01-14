إعلان

جماهير كفر الشيخ تتوقع فوز مصر على السنغال بصلاح ومرموش- فيديو وصور

كتب : إسلام عمار

08:11 م 14/01/2026
كفر الشيخ - إسلام عمار:

توقع عدد من جماهير محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، نتيجة مباراة منتخب مصر مع منتخب السنغال في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وجاءت توقعات الجماهير بفوز المنتخب المصري بنتائج مختلفة، فهناك من توقع الفوز بهدفين مقابل لا شيء، أو بهدفين مقابل هدف واحد، بينما توقع آخرون فوز مصر بهدف وحيد.

ونال نجما المنتخب، محمد صلاح وعمر مرموش، الأكثر توقعًا بإحراز الأهداف، ويأتي خلفهما إمام عاشور في التوقعات بإحراز هدف في المباراة.

وفي السياق ذاته، أبدى عدد كبير من جماهير المحافظة تخوفهم من أداء الحكم الجابوني بيير أتشو خلال إدارة المباراة، نظرًا للجدل الذي قد تثيره قراراته.

