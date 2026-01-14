لغز طفلة المقابر.. رحلة البحث عن جنى تنتهي بجثة وسط مدافن أسيوط

يكثّف ضباط وحدة مباحث مركز منفلوط بمحافظة أسيوط جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثمان طفلة أُلقي بها داخل مقابر قرية بني شقير، وذلك بعد تغيّبها عن منزل أسرتها لمدة أسبوع في ظروف غامضة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بعثور الأهالي على جثمان طفلة داخل المقابر التابعة لقرية بني شقير.

وفور ورود البلاغ، انتقلت قوة من رجال الشرطة ووحدة المباحث، بمرافقة سيارة الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وأسفرت المعاينة الأولية عن أن الجثمان يعود للطفلة "جنى أشرف"، 7 أعوام، والمُبلغ بتغيبها منذ أسبوع.

ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرّف النيابة العامة، التي تولت التحقيق.

ووجّه اللواء وائل نصار بتشكيل فريق بحث موسّع، بإشراف مدير المباحث الجنائية ورئيس وحدة مباحث مركز منفلوط، للعمل على فك غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.