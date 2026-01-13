لحظة غضب قاتلة.. أب ينهي حياة ابنته في أسيوط بسبب خلافات أسرية

في أحد أحياء مدينة أسيوط، وبين جدران منزل بسيط بمنطقة غرب البلد، وقعت مأساة أسرية انتهت بجريمة قتل صادمة، إذ كان "بدري"، عامل المحارة البالغ من العمر خمسين عامًا، يعيش صراعًا داخليًا مع ابنته "أسماء"، ربة المنزل التي تبلغ من العمر 26 عامًا، بعد أن تزايدت الشكوك حول سلوكها في غياب زوجها المسافر للعمل، حيث أبلغ الجيران عن تردد أشخاص على مسكنها في ساعات متأخرة من الليل.

حاول الأب مرارًا إقناع ابنته بالانتقال للإقامة معه، لكنها رفضت. وفي ليلة الواقعة، شاهد أحد الجيران شخصًا يصعد إلى شقتها في الثانية صباحًا وظل حتى الرابعة فجرًا، فقام الأهالي بالإمساك به وإبلاغ شقيقها، الذي حضر برفقة والده، وأخذها إلى منزلهم.

داخل المنزل، وبينما كان الأب يحضر الطعام من المطبخ، اندلعت لحظة غضب قاتلة بعد أن استفزته ابنته بكلماتها، فاندفع نحوها وطعنها بسكين في صدرها، لتسقط جثة هامدة في ثوانٍ معدودة.

لم تمضِ ساعات حتى وصل البلاغ إلى قسم شرطة أول أسيوط، وانتقلت التحريات التي قادها معاون مباحث القسم لتكشف تفاصيل الجريمة التي هزت المنطقة.

وأمام المحكمة، وقف الأب يواجه مصيره، ليصدر الحكم بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في جلسة ترأسها المستشار حاتم رشاد أمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت نائب رئيس المحكمة، وأسامة إسماعيل أبو محمد عضو المحكمة، وأمانة سر زكريا حافظ، ولؤي بهي الدين، ومحمد علاء.