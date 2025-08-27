بالصور- إقبال ملحوظ على لجان الإعادة لانتخابات الشيوخ في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

بدأ المواطنون في التوافد على لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف، خلال جولة الإعادة التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم، وسط إشراف قضائي كامل وتنظيم إداري من قبل الأجهزة التنفيذية.

وتصدر المشهد كبار السن والسيدات بشكل لافت، في حين حرص الشباب أيضًا على المشاركة والتعبير عن آرائهم في المنافسة الانتخابية بين هشام محمد مجدي مرشح حزب الجبهة الوطنية، وعلي فايز مرشح حزب الوعي.

يذكر أن عدد الناخبين في المحافظة بلغ 2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرًا انتخابيًا بمختلف مراكز المحافظة.