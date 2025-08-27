أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، عن صرف الدفعة الثالثة من التعويضات المالية لـ72 أسرة من سكان العمارة الثالثة بمساكن الإيواء بمنطقة عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك عقب تصنيف المبنى كمنشأة تمثل خطورة داهمة على حياة قاطنيه.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى رفع المعاناة عن المواطنين وتوفير سكن آمن وكريم يليق بالمواطن المصري.

وأوضح المحافظ أن هذه المرحلة تُعد استكمالًا لسلسلة صرف التعويضات التي بدأت بتسليم الدفعة الأولى لـ70 أسرة، أعقبتها الدفعة الثانية لـ75 أسرة، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة حتى الآن إلى 217 أسرة، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية.

وأشار أبوالنصر إلى أن مشروع التطوير يستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية، مؤكدًا حرص الدولة على القضاء على المناطق غير الآمنة واستبدالها بمساكن حديثة تليق بالمواطن المصري.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن أجهزة المحافظة ستظل داعمًا قويًا لأهاليها، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، سعيًا لتحقيق التنمية المنشودة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في محافظة أسيوط.