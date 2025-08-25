إعلان

إعدام 309 كجم أغذية فاسدة في بني سويف (صور)

11:07 م الإثنين 25 أغسطس 2025
بني سويف - حمدي سليمان:

شنت مديرية الصحة ببني سويف، مساء اليوم الإثنين، حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن إعدام 309 كيلوجرامات من المواد الغذائية الفاسدة، وتحرير 139 محضر جنحة صحية متنوعة.

وأوضح فريق مراقبة الأغذية بالمديرية أن الكميات المعدومة شملت لحومًا ودواجن وألبانًا، بالإضافة إلى 60 لترًا من الخل والمياه الغازية وزيوت طعام مستعملة، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية.

وتضمنت المحاضر المحررة 58 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و76 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين، و5 محاضر لمخالفات أخرى، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعدام أغذية فاسدة بني سويف صحة بني سويف
