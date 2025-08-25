المنيا-جمال محمد:

أمرت النيابة العامة بمركز ديرمواس في محافظة المنيا، اليوم الإثنين، بحبس "هاجر.م.ا" المتهمة بقتل أطفال دلجا ووالدهم "زوجها" 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء ذلك بعد أن كشفت وزارة الداخلية أمس في بيان لها عن قيام تلك السيدة وهي زوجة الأب الثانية بارتكاب الواقعة، بعد أن قامت بوضع مادة سامة بخبز الطعام الذي تعُده لأنجال زوجها فى إطار رغبتها في التخلص منهم ووالدتهم، لقيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخراً واعتقاداً منها بأنه سوف ينفصل عنها.

فيما نجت أم الأطفال من الموت بعد أن رفضت الأكل من الخبز الذي أرسلته ضرتها -الزوجة الثانية- خوفاً من أن تكون قد وضعت لها عملاً - سحر - داخل الطعام.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً يوم 11 يوليو الماضي بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة بمستشفى ديرمواس المركزي، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد، 11 سنة، عمر، 7 سنوات، ريم 10 سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة إعياء شديدة - توفي بعدهم بساعات، كما نُقلت الطفلتين فرحة نصر محمد، 14 سنة ، ورحمة ناصر محمد، 12 سنة، شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين إلى مستشفى صدر المنيا، وتم وضعهن تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهن، وتوفيت إحداهن في وقت لاحق رحمة، ولحقت بها الطفلة الأخيرة فرحة وبعدها توفي والدهم في مستشفى أسيوط الجامعي.

