"فرحة" ماتت.. القصة الكاملة لرحيل ستة أشقاء صغار فى المنيا -صور

كتب - جمال محمد ومحمود عجمي:

شهدت محافظة المنيا، على مدار الأسبوعين الماضيين، فاجعة إنسانية مؤلمة تركت بصمتها العميقة في وجدان المصريين، قصة ستة أشقاء صغار، لم تتجاوز أعمارهم سنوات قليلة، بدأت فصولها بالموت المفاجئ والمجهول، وتوالت نهاياتها المأساوية حتى رحلت "فرحة" كآخر ضحية، تاركين والدهم في المستشفى يواجه المجهول.

رحيل فرحة، البالغة من العمر 14 عامًا، يطوي صفحة مؤلمة لعائلة من قرية دلجا بمحافظة المنيا، كانت تعيش على أمل بقائها لتُروي تفاصيل اللغز الذي أودى بحياة إخوتها.

وكانت الطفلة "فرحة" نُقلت من مستشفى المنيا إلى مستشفى الإيمان بأسيوط لتلقي الرعاية الطبية، وخضعت لسلسلة من التحاليل والفحوصات الدقيقة، أُرسلت عينات منها إلى معامل وزارة الصحة بالقاهرة، في محاولة لتحديد أسباب الوفاة الغامضة التي أودت بحياة أشقائها الخمسة.

وكشفت مصادر طبية داخل مستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، أن الطفلة "فرحة ناصر محمد علي" توفيت صباح اليوم الثلاثاء، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب، رغم محاولات الفريق الطبي لإنعاشها، والتي لم تُسفر عن أي استجابة.

وفي السياق ذاته، يخضع والد الأطفال، ناصر محمد علي، للرعاية الطبية داخل مستشفى أسيوط الجامعي، حيث يُجري الفريق الطبي فحوصات شاملة ضمن جهود الكشف عن ملابسات الواقعة.

وأكد مصدر طبي أن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، يتابعان الحالة عن كثب، ووجها بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية للأسرة.

من جانبه، قال علي محمد، عم الأطفال، في تصريحات خاصة، إن الأسرة تعيش حالة من الصدمة والحيرة، في ظل غموض الأسباب التي أدت إلى وفاة الأطفال الستة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والنيابة العامة تواصلان التحقيقات الفنية والطبية في الواقعة.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة بمستشفى ديرمواس المركزي يوم السبت 12 يوليو، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد، 11 سنة، عمر، 7 سنوات، ريم 10 سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة اعياء شديدة - توفي بعدهم بساعات، كما نُقلت الطفلتين فرحة، 14 سنة ، ورحمة، 12 سنة، شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين إلى مستشفى صدر المنيا، وتم وضعهن تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهن، وتوفيت رحمة في وقت لاحق، وتوفيت الأخرى صباح اليوم .

وبسبب غموض وقائع الوفاة، أرجع بعض أهالي قرية دلجا أسباب الموت إلى إصابة الأطفال بمرض غامض، فيما زعم آخرون بوجود سحر أو مس، وذهب فريق ثالث إلى وجود شبهة جنائية فى الواقعة .

يذكر أن وزارة الصحة، سبق أن أصدرت، بياناً أكدت خلاله عدم وجود أمراض معدية أو أوبئة داخل القرية بعد أخذ العديد من العينات من القرية والمنازل والمياه وفحصها، وأن الحالة الصحية العامة بالقرية مستقرة.

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