وزير الخارجية: إجماع روسي أفريقي على خطة عمل حتى 2029

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية شهد إجماعًا بين المشاركين على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن كلمات وزراء الخارجية ركزت على ضرورة الإعداد الجيد للقمة الثالثة المقرر عقدها عام 2026.

وأوضح عبد العاطي أن المشاركين شددوا على ضرورة إعداد خطة عمل شاملة تغطي الأعوام من 2026 حتى 2029، تمهيدًا لإقرارها خلال القمة المقبلة.

وتابع أن المؤتمر تضمن عملية تقييم شاملة لما تحقق منذ قمة سان بطرسبورغ، بما يسهم في البناء على النجاحات وتذليل العقبات.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المداولات شهدت إشادة واسعة بالدور المصري المحوري في دعم وتعزيز هذه الشراكة.

وأكد أن انخراط الرئيس عبد الفتاح السيسي الفعال ولقاءاته مع الوزراء الأفارقة كان محل تقدير كبير من جميع المشاركين في المؤتمر.

كما أضاف عبد العاطي أن مصر كانت صاحبة السبق في تدشين القمة الأفريقية الروسية الأولى عام 2019 في سوتشي، وذلك خلال رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي.

وأكد أن هذا الدور التاريخي يعكس التزام مصر الراسخ بتعزيز التعاون بين القارة الأفريقية وشركائها الدوليين.