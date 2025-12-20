بعد وفاة سمية الألفي.. أعراض تكشف الإصابة بسرطان الثدي

رحلت عن عالمنا اليوم، الفنانة سمية الألفي بعد معاناتها لسنوات من سرطان الثدي.

في هذا الصدد، إليكم أسباب وأعراض سرطان الثدي، بالإضافة إلى طرق الوقاية، وفقا لموقع "onlymyhealth".

ما هو سرطان الثدي؟

سرطان الثدي هو مرض يحدث نتيجة نمو غير طبيعي لخلايا الثدي، ويبدأ في القنوات أو الفصوص، ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر الأوعية الدموية أو الجهاز الليمفاوي.

ويعد من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، خاصة لمن تجاوزن سن الخمسين.

أين يبدأ سرطان الثدي؟

يبدأ سرطان الثدي في قنوات أو فصوص الثدي، ويظهر في كثير من الحالات في الجزء العلوي الخارجي من الثدي بالقرب من الإبط، وينتشر لاحقا إلى الغدد الليمفاوية أو أعضاء أخرى إذا لم يتم اكتشافه مبكرا.

الأعراض الشائعة لسرطان الثدي

هناك مجموعة من العلامات التي تشير إلى الإصابة، أبرزها:

ظهور كتلة في الثدي أو تحت الإبط، لا تختفي مع الوقت أو يزداد حجمها.

تغيرات في جلد الثدي مثل الاحمرار، التجعد، أو ظهور ملمس يشبه قشر البرتقال.

تورم أو تغير في حجم أو شكل الثدي.

تغيرات في الحلمة مثل انكماشها للداخل أو ظهور تقرحات.

إفرازات غير طبيعية من الحلمة، تكون دموية أو شفافة أو صفراء.

كتل قرب عظمة الترقوة أو الإبط، ما يشير إلى انتشار المرض للغدد الليمفاوية.

وفي حال ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح الأطباء بضرورة مراجعة الطبيب المختص فورا لإجراء الفحوصات اللازمة.

عوامل خطر تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، وتشمل :

قلة النشاط البدني.

زيادة الوزن أو السمنة.

تناول الكحول.

الحمل المتأخر بعد سن 35 عاما.

طرق الوقاية من سرطان الثدي

رغم عدم وجود وسيلة تضمن الوقاية الكاملة، إلا أن اتباع نمط حياة صحي يقلل من خطر الإصابة، ومن أبرز النصائح:

ممارسة الرياضة بانتظام لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيا.

الحفاظ على وزن صحي.

تناول الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة.

الحصول على قسط كاف من النوم.

تجنب الكحول.

لذلك الكشف المبكر والفحص الدوري من أهم الوسائل للحد من مخاطر سرطان الثدي وزيادة فرص الشفاء.