تعليق ساخر من أبو تريكة بعد قرار الكاف عن كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

06:15 م 20/12/2025
    محمد أبو تريكة
    محمد أبو تريكة

كتب محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي الحالي بقنوات "بي إن سبورتس"، عبر حسابه الرسمي على موقع "X" (تويتر سابقا)، تعليقا ساخرا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الصادر اليوم السبت.

وقال أبو تريكة في تغريدته: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في خدمة الكرة الأوروبية... وهذا يحدث عندما لا تدرك قيمتك ومكانتك الحقيقية فاقد الشيء لا يعطيه."

جاء هذا التعليق ردا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي أعلن فيه أن بطولة كأس أمم إفريقيا ستقام كل أربعة أعوام بدلا من عامين.

تم اتخاذ القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد في العاصمة المغربية الرباط، حيث أكد رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، في مؤتمر صحفي أن النسخ المقبلة من البطولة ستعتمد على الدورة الرباعية.

