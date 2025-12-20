إعلان

بعد ثبوت رؤية هلال رجب.. تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان 2026

كتب-عمرو صالح:

06:09 م 20/12/2025

تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان 2026

تصدر موعد أول أيام شهر رمضان 2026 محركات البحث بعد ثبوت رؤية هلال رجب الذي يوافق أول أيامه غدًا الأحد وذلك بعد أن أعلنت دار الإفتاء أن غدًا أولى أيام شهر رجب.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الأتية موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية للعام الهجري 1447 حيث أوضحت أن بداية شهر رمضان لعام 2026 ستكون فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، وذلك وفقًا للدليل الهجري المعتمد.

ويأتي شهر رمضان في المرتبة التاسعة ضمن التقويم الهجري الذي يعتمد على حركة القمر في دورته حول الأرض، ويضم الأشهر التالية:

المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة وذو الحجة.

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق العشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الإفتاء أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ أن يومَ الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

هلال شهر رجب شهر رمضان دار الإفتاء

