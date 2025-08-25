إعلان

بالصور- محافظ المنوفية يطمئن على مصابة حادث كفر السنابسة

12:47 م الإثنين 25 أغسطس 2025
المنوفية- أحمد الباهي:

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، مستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم، حيث اطمأن على الحالة الصحية لـ"آيات" آخر مصابي حادث كفر السنابسة، موجّهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة حتى تماثلها للشفاء.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى، والدكتور حسين محمد مدير مستشفى الحميات، والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أقسام العظام والمخ والأعصاب، واستمع لشرح حول الحالات الطبية ومدى توافر أوجه الرعاية، فيما أشاد عدد من المرضى بمستوى الخدمات المقدمة، وفي لفتة إنسانية، أمر المحافظ بصرف كراتين مواد غذائية للعاملين بالمستشفى دعمًا لهم وتقديرًا لجهودهم.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمحافظ المنوفية للمنشآت الصحية والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

