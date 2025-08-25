ضبط معمل تحاليل مخالف بسوهاج يدعو للتبرع بالدم دون تراخيص (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، بإشراف الدكتور عمرو دويدار، وكيل الوزارة، من ضبط معمل تحاليل طبية مخالف بمركز البلينا.

أتى ذلك عقب رصد حملة دعائية له على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للتبرع بالدم داخل منظومة لا تضمن سلامتهم، وغير مختصة أو مصرح لها بإجراء مثل هذه الإجراءات الطبية.

وشن فريق التفتيش بإدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، مدير الإدارة، وعضوية كل من د. محمد طرخان، ود. محمد بدار، مفتشي العلاج الحر، وحمادة كامل، فني المعمل، وبالتعاون مع الجهات الرقابية، حملة مفاجئة على المعامل الواردة بالإعلان.

أسفرت الحملة عن ضبط معمل مخالف لاشتراطات الترخيص الممنوحة له، ووجود أجهزة غير متوافقة مع التخصص، فضلاً عن عدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى، ما يشكل خطراً جسيماً على صحة المواطنين. كما تبين مخالفته لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الخاصة، والقانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص بتنظيم المعامل.

وجرى على الفور تحرير محضر شرطة بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.