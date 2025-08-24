انقلاب سيارة بأربعيني على طريق "بني سويف - الفيوم"

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب رجل أربعيني بإصابات بالغة في انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق "بني سويف - الفيوم"، اليوم الأحد، وجرى نقله إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية "ف.أ. أ 5689"، على الطريق بين قريتي كوم أبو خلاد والحمام التابعتين لمركز ناصر شمال المحافظة.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة "ياسر. س. أ"، 40 عامًا، قائد السيارة، مقيم بمحافظة الفيوم، باشتباه ما بعد الارتجاج، وغيبوبة، وكسر في الفخذين.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.