إعلان

انقلاب سيارة بأربعيني على طريق "بني سويف - الفيوم"

07:12 م الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    انقلاب سيارة (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب رجل أربعيني بإصابات بالغة في انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق "بني سويف - الفيوم"، اليوم الأحد، وجرى نقله إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية "ف.أ. أ 5689"، على الطريق بين قريتي كوم أبو خلاد والحمام التابعتين لمركز ناصر شمال المحافظة.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة "ياسر. س. أ"، 40 عامًا، قائد السيارة، مقيم بمحافظة الفيوم، باشتباه ما بعد الارتجاج، وغيبوبة، وكسر في الفخذين.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة ملاكي مديرية أمن بني سويف إسعاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس