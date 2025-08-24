ناجية من حادث أبو تلات: فارس أنقذني ومات (فيديو)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت حبيبة عارف رمضان، 16 عامًا، إحدى الناجيات من حادث الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات غربي الإسكندرية، عن تفاصيل مروعة للحظات الأخيرة قبل المأساة، مؤكدة أن زميلها "فارس" أنقذها قبل أن يلقى حتفه، وأن المشرفين برروا تدريب السباحة باحتمالية "سقوط طائرة في البحر".

وقالت حبيبة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنها كانت ضمن 150 طالبًا وطالبة من سوهاج ومحافظات أخرى في تدريب لياقة بدنية تابع لأكاديمية ضيافة جوية، مضيفةً: "كنا بنجري على الرمل وفجأة لقينا الموج سحبنا لغاية ما لقينا نفسنا داخل البحر.. وحاولت أخرج معرفتش".

وتابعت الناجية، التي كانت تتحدث عقب خروجها من مستشفى العجمي: "أنقذني كابتن أحمد وزميلي فارس وعرفته أنه غرق وأتوفى بعدها"، مضيفة أنها فقدت وعيها ولم تستفِق إلا داخل سيارة الإسعاف لتجد نفسها في المستشفى.

وأشارت حبيبة إلى أنها التحقت بالأكاديمية منذ شهرين، وقيل لهم إن التدريب في الساحل الشمالي إجباري، وعندما استفسر الطلاب عن علاقة السباحة بالطيران، كان رد المشرفين: "علشان لو قدر الله الطيارة وقعت في البحر".

وردًا على سؤال حول وضع الأكاديمية، قالت: "سمعنا أنها مش معتمدة"، واختتمت حديثها بحزن: "مش زعلانة على أي حاجة غير علشان زمايلي اللي ماتوا".

