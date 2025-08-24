بعد مأساة شاطئ "أبو تلات".. ما هي التيارات الساحبة وكيف تنجو منها؟

ما هي التيارات الساحبة وكيف تنجو منها؟

كتب - مختار صالح:

لم يكن صباح المصيفين على شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية عاديًا. ضحكات الشباب التي ملأت المكان انطفأت فجأة مع صرخات الاستغاثة، حين ابتلع البحر 7 طلاب في لحظات مأساوية فيما أصيب 24 آخرين، وسط ذهول كل من كان على الشاطئ.

وبينما انتشرت مشاهد الحزن وصدمة الأهالي، برز سؤال مُلح: ما الذي يجعل البحر، الذي يبدو هادئًا أحيانًا، يتحول إلى مصيدة قاتلة؟

الإجابة تتلخص في ظاهرة طبيعية تعرف باسم "التيارات الساحبة" أو Rip Currents، وهي السبب الخفي وراء عشرات حوادث الغرق سنويًا.

- ما هي التيارات الساحبة؟

التيارات الساحبة هي ممرات ضيقة من المياه تتحرك بقوة وسرعة من الشاطئ نحو عمق البحر.

تتشكل هذه التيارات عندما تدفع الأمواج المياه إلى الشاطئ، ثم تبحث المياه عن مخرج للعودة إلى البحر. وغالبًا ما تجد هذا المخرج في قنوات ضيقة وعميقة نسبيًا، فتندفع بقوة قد تتجاوز سرعة السباح العادي بعدة مرات.

المعلومة الأهم: هذه التيارات لا تسحبك إلى القاع كما يعتقد البعض، بل تسحبك إلى داخل البحر بعيدًا عن الشاطئ.

* كيف تكتشف التيار الساحب؟

رغم أنه خفي في كثير من الأحيان، إلا أن هناك إشارات قد تدل على وجوده:

- مياه متحركة بسرعة غير معتادة وسط أمواج هادئة.

- خط مائي يبدو أكثر عكارة أو مختلف اللون.

- منطقة يقل فيها تكسر الموج مقارنة بما حولها.

ماذا تفعل إذا وجدت نفسك داخله؟

- النجاة من التيار الساحب تعتمد على الهدوء والتصرف الصحيح:

1 - لا تذعر ولا تسبح عكس التيار.. لأنك ستُنهك سريعًا.

2- حاول الطفو على ظهرك لتوفير الطاقة والتنفس بانتظام.

3- اسبح بموازاة الشاطئ، فالتيار عادةً ضيق ولن يبعدك كثيرًا.

4- بعد الخروج من مساره، اتجه بزاوية نحو الشاطئ.

5- اطلب المساعدة فورًا إذا تواجد منقذون أو أشخاص قريبون.