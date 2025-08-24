الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، اليوم الأحد، جثة جديدة لشاب من شاطئ أبو تلات بحي العجمي، كان قد لقي مصرعه ضمن حادث الغرق الجماعي لفتيات وشباب أكاديمية الضيافة الجوية.

وتبين من الفحص أن الجثة لشاب يدعى "أمين محمد أمين عبد الله علي"، 19 سنة، من مركز جرجا بمحافظة سوهاج، والذي كان في تعداد المفقودين منذ وقوع الحادث إذ شوهد يحاول إنقاذ الفتيات من الغرق.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية تحت تصرف النيابة العامة، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا حادث الغرق الجماعي لـ 7 قتلى و28 مصاب.

كان 6 طلاب وطالبات قد لقوا مصرعهم غرقًا وأصيب 28 آخرين، أمس، بشاطئ أبو تلات غربي الإسكندرية، أثناء تواجدهم ضمن رحلة تابعة لأكاديمية ضيافة جوية وطيران بمحافظة سوهاج.

في أعقاب الحادث، زار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المصابين بمستشفى العامرية، واطمأن على تعافيهم الكامل، مؤكدًا أن المحافظة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة من إدارة الشواطئ.

كما أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قرارًا بإخلاء شواطئ القطاع الغربي والعجمي كإجراء احترازي، وأكدت أن الرايات التحذيرية تُرفع وفقًا لحالة البحر، ويجب احترامها حفاظًا على الأرواح.

وكانت باشرت نيابة أول العامرية التحقيقات، وشكلت فريقا للتحقيق في الواقعة، وأمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين الضحايا، قبل التصريح بدفنها وتسليمهم لأسرهم.

وبدأت النيابة العامة في سؤال المصابات بالمستشفى، وطلبت التقارير الطبية للوقوف على حالتهم الصحية، وأمرت باستدعاء مشرفات الرحلة إلى سراي النيابة لسؤالهم، مع سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أجرى الهلال الأحمر المصري زيارة للمصابات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، في إطار جهود احتواء آثار الحادث وتخفيف الصدمة عن الطالبات الناجيات وأسرهن.

اقرأ أيضًا

صور توثق اللحظات الأخيرة قبل حادث غرق طلاب في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث الغرق بشاطئ "أبو تلات" بمستشفى العامرية (صور)

"مصراوي" يرصد موقع حادث غرق طلاب شاطئ "أبو تلات" (فيديو وصور)

إسفكسيا الغرق.. ننشر أسماء 14 مصابة في مأساة شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

ننشر أسماء ضحايا حادث غرق طلاب "أبو تلات" بالإسكندرية - فيديو وصور

فاجعة "أبو تلات".. الصور الأولى لمصابي حادث الغرق بالإسكندرية

أول تعليق لمحافظ الإسكندرية على واقعة غرق 6 طلاب بشاطئ أبو تلات

ارتفاع الأمواج يرفع الرايات الحمراء.. "المصايف" تمنع نزول البحر بالعجمي

رحلة تنتهي بكارثة.. غرق 6 طلاب وإصابة 24 آخرين بشاطئ في الإسكندرية

قرارات عاجلة للنيابة العامة في واقعة الغرق بشاطئ "أبوتلات" بالإسكندرية –صور

فتاة بدأت سباق الموت.. منقذ شاطئ أبو تلات يكشف تفاصيل حادث الغرق بالإسكندرية -فيديو وصور

رحلة إلى العالم الآخر.. الصور الأولى لضحايا حادث الغرق الجماعي بالإسكندرية