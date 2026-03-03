محافظ جنوب سيناء يشارك في إعداد وجبات إفطار الصائمين بالطور -صور

الفيوم ـ حسين فتحى:

أخمدت قوات الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، حريق شب بأحد الأكشاك التجارية الواقعة أمام كلية الهندسة بجامعة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد صالح أبو لطيعة مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بنشوب حريق بأحد الأكشاك التجارية بمحيط كلية الهندسة بجامعة الفيوم بحى كيمان فارس.

انتقل لموقع الحادث سيارتى مطافئ تابعة لقوات الحماية المدنية، تحت إشراف العقيد إسلام حمدى وكيل إدارة الحماية المدنية بالفيوم، حيث جرى السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للاكشاك المجاورة.

تبين من معاينة خبير المعمل الجنائى أن سبب الحادث يرجع إلى ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتى تتولى التحقيق.