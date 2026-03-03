إعلان

الحماية المدنية تسيطر على حريق أمام كلية الهندسة بجامعة الفيوم

كتب : حسين فتحي

08:29 م 03/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم كشك تجارى بمحيط جامعة الفيوم 2
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم كشك تجارى بمحيط جامعة الفيوم 1
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم كشك تجارى بمحيط جامعة الفيوم 4
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم كشك تجارى بمحيط جامعة الفيوم 3
  • عرض 10 صورة
    السنة اللهب تلتهم كشك بمحيط جامعة الفيوم
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم كشك تجارى بمحيط جامعة الفيوم 5
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم كشك تجارى بمحيط جامعة الفيوم 6
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم كشك تجارى بمحيط جامعة الفيوم
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم كشك تجارى بمحيط جامعة الفيوم2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الفيوم ـ حسين فتحى:

أخمدت قوات الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، حريق شب بأحد الأكشاك التجارية الواقعة أمام كلية الهندسة بجامعة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد صالح أبو لطيعة مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بنشوب حريق بأحد الأكشاك التجارية بمحيط كلية الهندسة بجامعة الفيوم بحى كيمان فارس.

انتقل لموقع الحادث سيارتى مطافئ تابعة لقوات الحماية المدنية، تحت إشراف العقيد إسلام حمدى وكيل إدارة الحماية المدنية بالفيوم، حيث جرى السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للاكشاك المجاورة.

تبين من معاينة خبير المعمل الجنائى أن سبب الحادث يرجع إلى ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتى تتولى التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحماية المدنية مدير أمن الفيوم كلية الهندسة جامعة الفيوم الفيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء يتحدث عن قرارات استثنائية في الأسعار بسبب الحرب
أخبار مصر

رئيس الوزراء يتحدث عن قرارات استثنائية في الأسعار بسبب الحرب
"تعلمنا من الأزمات السابقة".. وزير الصحة لمصراوي: احتياطي الأدوية يكفي
أخبار مصر

"تعلمنا من الأزمات السابقة".. وزير الصحة لمصراوي: احتياطي الأدوية يكفي
إيران تستهدف مجددًا قواعد أمريكية في الخليج.. وانفجارات تهز الإمارات وقطر
شئون عربية و دولية

إيران تستهدف مجددًا قواعد أمريكية في الخليج.. وانفجارات تهز الإمارات وقطر
برج ميلاد إيران.. 435 مترًا فوق طهران المُحاصرة بالقصف
شئون عربية و دولية

برج ميلاد إيران.. 435 مترًا فوق طهران المُحاصرة بالقصف
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة
أخبار وتقارير

"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة