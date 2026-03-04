تم تدميرهم دون إصابات.. وزارة الدفاع السعودية تعترض صاروخين كروز بالخرج
كتب- محمد أبو بكر:
05:21 ص 04/03/2026
وزارة الدفاع السعودية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز في منطقة الخرج.
يذكر أن مصدر كشف أن محطة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية داخل مجمع سفارة الولايات المتحدة في الرياض تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة.
وقال مسؤولون، إن طائرتين مسيّرتين تسببتا في أضرار هيكلية وتصاعد دخان داخل المجمع، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
