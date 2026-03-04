أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز في منطقة الخرج.

يذكر أن مصدر كشف أن محطة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية داخل مجمع سفارة الولايات المتحدة في الرياض تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة.

وقال مسؤولون، إن طائرتين مسيّرتين تسببتا في أضرار هيكلية وتصاعد دخان داخل المجمع، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.