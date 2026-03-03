استهلّت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولتها الميدانية الموسعة في مركز الداخلة بمشهد رمضاني لافت، بعدما شاركت أهالي قرية الشيخ والي مائدة الإفطار الرمضاني وسط حفاوة وترحاب كبيرين، في خطوة عكست حضور محافظة الوادي الجديد بين المواطنين خلال الشهر الكريم.

وشهدت مائدة الإفطار الرمضاني مشاركة محمد كجك نائب المحافظ، جهاد متولي رئيس المركز، إلى جانب قيادات تنفيذية وشعبية وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ.

وجاءت المشاركة داخل مركز الداخلة لتأكيد نهج التواصل المباشر مع الأهالي، وترسيخ صورة محافظة الوادي الجديد كجهاز تنفيذي قريب من نبض الشارع، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا للدعم الخدمي.

وخلال اللقاء، قدّمت المحافظ تهانيها للأهالي بمناسبة رمضان، مؤكدة أن الالتفاف حول مائدة الإفطار الرمضاني يحمل “رسالة واضحة” تعزز الترابط الإنساني وتفتح قنوات تواصل حقيقية بين المواطن والمسؤول. وأضافت أن الترابط الإنساني لا يقتصر على الأجواء الاحتفالية، بل ينعكس على سرعة الاستجابة للطلبات، وتضافر الجهود نحو التنمية الشاملة داخل مركز الداخلة وعموم محافظة الوادي الجديد.

ولفتت المحافظ إلى أن مشاركة أهالي قرية الشيخ والي تأتي ضمن توجه يضع القرى على خريطة المتابعة الميدانية، مشددة على أن الترابط الإنساني بين المجتمع المحلي والجهاز التنفيذي يسهّل رصد الأولويات على الأرض.