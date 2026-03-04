إعلان

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي في أسيوط

كتب : مصراوي

04:06 ص 04/03/2026

جانب الحادث (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميني باص بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لبدء أعمال الإنقاذ.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: "هيثم أ. ع"، 36 عامًا، مقيم سوهاج، باشتباه كسر بالفقرات، و"محمود. ه. أ"، 6 سنوات، مقيم سوهاج، باشتباه كسر بالضلوع، و"محمود. ع. م"، 40 عامًا، مقيم سوهاج، باشتباه كسر بالضلوع، و"محمد. أ. ع"، 29 عامًا، مقيم سوهاج، باشتباه كسر بالترقوة اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة أسيوط لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، ورفع آثار الحادث من الطريق لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطريق الغربي أسيوط حادث أسيوط اليوم انقلاب سيارة على الطريق الغربي الطريق الغربي في أسيوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
رياضة محلية

"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
موعد أذان الفجر الأربعاء 14 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الأربعاء 14 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
قمر رمضان يكتمل الليلة في السعودية.. وخسوف كلي لا يُشاهد في الدول العربية
أخبار وتقارير

قمر رمضان يكتمل الليلة في السعودية.. وخسوف كلي لا يُشاهد في الدول العربية
بعد اغتياله.. أين سيُدفن المرشد الإيراني علي خامنئي؟
شئون عربية و دولية

بعد اغتياله.. أين سيُدفن المرشد الإيراني علي خامنئي؟
لأعضاء هيئة التدريس.. رابط التسجيل في مؤتمر "صيادلة الأورام" بمعهد الأورام
جامعات ومعاهد

لأعضاء هيئة التدريس.. رابط التسجيل في مؤتمر "صيادلة الأورام" بمعهد الأورام

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة