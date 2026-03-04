إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي في أسيوط



أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميني باص بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لبدء أعمال الإنقاذ.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: "هيثم أ. ع"، 36 عامًا، مقيم سوهاج، باشتباه كسر بالفقرات، و"محمود. ه. أ"، 6 سنوات، مقيم سوهاج، باشتباه كسر بالضلوع، و"محمود. ع. م"، 40 عامًا، مقيم سوهاج، باشتباه كسر بالضلوع، و"محمد. أ. ع"، 29 عامًا، مقيم سوهاج، باشتباه كسر بالترقوة اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة أسيوط لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، ورفع آثار الحادث من الطريق لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.