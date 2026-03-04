بسبب تسرب الغاز.. إصابة أسرة كاملة بالتسمم في المنيا



المنيا- جمال محمد:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بحالة تسمم إثر تسريب غاز أول الكربون داخل منزلهم، بحي غرب مدينة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارًا يفيد بوصول أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص إلى المستشفى، يعانون من أعراض تسمم، وهبوط وقيء مستمر.

بتوقيع الكشف على المصابين، تبين إصابتهم بتسمم إثر استنشاق غاز داخل مسكنهم، يرجح أن يكون غاز أول الكربون.

ضمت أسماء المصابين كلا من: عمرو بهجت محمد، 45 عامًا، وزوجته امتثال جمال محمد، 45 عامًا، وأطفالهم: أثينات ، 6 سنوات، محمد، 8 سنوات، الحسيني، 3 سنوات.

تم إسعاف المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.