موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

04:00 ص 04/03/2026

مانشستر سيتي

يستعد فريق مان سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس الجاري، لملاقاة نظيره نوتنجهام فورست، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتقام مباراة مانشستر سيتي اليوم الأربعاء 4 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ29 بالبريميرليج.

ترتيب مان سيتي في الدوري الإنجليزي:

ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 59 نقطة جمعهم من 28 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وفي المقابل، يحتل فريق نوتنجهام المركز الـ17 بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة جمعهم من 28 مباراة بالمسابقة.

أرقام عمر مرموش مع مان سيتي

وتترقب الجماهير المصرية مباراة اليوم للمان سيتي بشكل كبير، لمشاهدة نجم المنتخب الوطني عمر مرموش، الذي يلعب ضمن صفوف فريق مان سيتي.

ونجح صاحب الـ28 عاما، في المساهمة بـ6 أهداف خلال الموسم الحالي 2025-2026، مع مان سيتي خلال الموسم الحالي، بواقع تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

"غرامة مالية وحرمان من الجماهير".. تقارير تكشف عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي عمر مرموش

