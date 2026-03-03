أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن تجديد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) الاعتماد المبدئي لوحدتي "طب أسرة أبيس العاشرة" بمنطقة وسط الطبية، و"طب أسرة وادي القمر" بمنطقة العجمي الطبية، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

وأكد وكيل الوزارة أن هذا القرار يأتي تجسيداً لخطط المديرية المستمرة لتطبيق معايير الجودة الشاملة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين بالإسكندرية، وتعزيز ثقة المترددين على المنشآت الصحية التابعة للوزارة.

آلية حصول وحدات "أبيس" و"وادي القمر" على الاعتماد المبدئي

أوضحت الدكتورة نهى الجمل، مدير إدارة سلامة المرضى، أن التجديد جاء بناءً على الزيارة التقييمية التي أجرتها لجنة المراجعين بالهيئة في 4 يناير 2026، أعقبها قرار لجنة إقرار اعتماد المنشآت الصادر في 25 فبراير الماضي.

وجاء المنح بعد استيفاء المعايير المطلوبة ومراجعة التقارير الفنية بدقة، طبقاً لقواعد عام 2021.

خطة "صحة الإسكندرية" للجودة

وفقاً لقرار اللجنة، تم منح الوحدتين اعتمادًا مبدئيًا مع التزام المديرية باستكمال بعض المتطلبات الفنية خلال مدة أقصاها ستة أشهر. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان الاستمرارية في تقديم رعاية طبية أولية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، تمهيداً للحصول على الاعتماد النهائي الكامل للمنشأتين.