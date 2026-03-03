تحمل 9000 سيارة.. ميناء الإسكندرية يستقبل أحد أكبر سفن الرورو في العالم-

تفقد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، البوابة الجديدة للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

جاءت الجولة بحضور المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.

متابعة شكاوى المواطنين من التكدس المروري

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال جولته حرصه على الاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن تعطل الحركة المرورية وصعوبة السير بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي أمام المنطقة الحرة، خاصة خلال فترات دخول وخروج العاملين، وهو ما يتسبب في تكدسات مرورية متكررة ويشكل خطورة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار إلى أن الكثافات المرورية الناتجة عن حركة سيارات النقل الثقيل والأتوبيسات الخاصة بنقل العاملين تمثل عبئًا على الطريق الرئيسي، ما يستدعي الإسراع في تشغيل البوابة الجديدة كحل عملي لتخفيف الضغط المروري.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الجارية والإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لفتح البوابة الجديدة أمام حركة المركبات والأفراد، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمان، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتقليل معدلات الحوادث بالمنطقة.

وشدد على ضرورة تنظيم حركة سيارات النقل الثقيل والأتوبيسات بعيدًا عن الطريق الرئيسي، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ويحد من الازدحام خاصة في أوقات الذروة.

يُذكر أن البوابة الجديدة أُنشئت وفق أحدث المعايير الفنية والمرورية، مع تصميم محاور منفصلة للدخول والخروج بعيدًا عن طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، إلى جانب إنشاء ساحة انتظار سيارات مجهزة، وتزويد الموقع بأحدث الأجهزة التكنولوجية الخاصة بتفتيش المركبات والأفراد، بما يعزز عوامل الأمان والسلامة.

وأكد المحافظ أن تشغيل البوابة الجديدة سيمثل خطوة مهمة نحو تحقيق انضباط مروري دائم أمام المنطقة الحرة، والحفاظ على أرواح المواطنين، وتقليل الحوادث الناتجة عن التكدس المروري في تلك المنطقة الحيوية.