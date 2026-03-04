الخارجية الأمريكية تسمح لموظفين وعائلاتهم بمغادرة السعودية.. ما السبب؟

سمحت وزارة الخارجية الأمريكية، لموظفي الحكومة غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة المملكة العربية السعودية، بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة والأوضاع الأمنية في المنطقة، وفق وكالة رويترز.

كانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع مستوى التحذير من السفر إلى كلا من: "الأردن وعُمان والسعودية والإمارات" إلى المستوى الثالث.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، دعت مواطنيها، في بيان، إلى مغادرة أكثر من 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية والإمارات؛ بسبب تهديدات أمنية خطيرة.

وأشار البيان، إلى أن على الرعايا الأمريكيين في المنطقة المغادرة باستخدام وسائل النقل التجارية المتاحة.

وشملت الدول التي تطالب واشنطن رعاياها بمغادرتها: مصر، البحرين، الكويت، إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، لبنان، عمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات، اليمن، فضلا عن الضفة الغربية وغزة.