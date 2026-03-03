أعلن الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم الثلاثاء، عن تمكن حملة تفتيشية مفاجئة من قبل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، من ضبط مركز علاج طبيعي يعمل بدون ترخيص لمركز بني مزار، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية الخاصة.

وأضاف أن لجنة التفتيش تبين لها أن القائم على إدارة المركز ممارس علاج طبيعي وليس أخصائيًا، ولا يحق له قانونًا فتح أو إدارة منشأة طبية، فضلًا عن قيامه بمزاولة مهنة الطب البشري دون وجه حق، كما تم ضبط دفتر روشتات طبية يستخدمه في كتابة وصفات علاجية للمرضى، بالمخالفة للقانون.

وأشار الدكتور محمود عمر إلى أن المخالفات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل المركز، يتم بيعها للمرضى، وهو ما يعد مزاولة لمهنة الصيدلة بالمخالفة للقانون، وقد تم فحص المضبوطات بمعرفة مفتشي هيئة الدواء المصرية وتحريزها، مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال الواقعة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالمنيا على أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة تخالف الاشتراطات الصحية أو تتلاعب بأرواح المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة بكافة مراكز المحافظة لضبط المخالفات وفرض الانضباط داخل المنظومة الصحية، في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير.