بيطري الإسماعيلية يكثف الرقابة على صيدليات الأدوية ومراكز التداول

كتب : أميرة يوسف

10:23 م 03/03/2026

حملة بيطري الإسماعيلية

واصلت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية حملاتها التفتيشية الدورية لضمان الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والاشتراطات الصحية المنظمة للعمل.

وقامت لجنة من إدارة الخدمات والتأمين بالمديرية بتنفيذ حملات مرور موسعة على عدد من الصيدليات البيطرية ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية داخل نطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك لمراجعة التراخيص والتأكد من استيفاء الشروط القانونية اللازمة لمزاولة النشاط.

كما شملت أعمال التفتيش فحص الأدوية البيطرية المتداولة داخل تلك المنشآت، للتحقق من صلاحيتها وسلامتها ومطابقتها للمعايير الصحية والبيطرية المعتمدة، حفاظًا على الثروة الحيوانية وسلامة الإنتاج الحيواني.

وتضمنت الحملات إجراء معاينات ميدانية لبعض المنشآت تمهيدًا لاستصدار التراخيص المطلوبة، إلى جانب تنفيذ تفتيش فني دقيق على الأدوية المعروضة، للتأكد من توافر الاشتراطات التخزينية والصحية، وعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

وأسفرت أعمال المرور عن التأكد من التزام المنشآت التي تم تفتيشها بكافة الضوابط المقررة، دون رصد أي مخالفات خلال الحملات.

وتأتي هذه الحملات في إطار الدور الرقابي المستمر لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، دعمًا لمنظومة الصحة الحيوانية، وتعزيزًا للرقابة على تداول الأدوية البيطرية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المتابعة الدورية والتفتيش المنتظم على المنشآت البيطرية بالمحافظة.

