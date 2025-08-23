الهلال الأحمر يزور مصابات حادث غرق شاطئ أبو تلات بالإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

زار وفد من الهلال الأحمر المصري، مساء اليوم السبت، مصابات حادث الغرق الذى وقع، اليوم السبت، بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي غربي الإسكندرية، والذي أسفر عن 6 حالات وفاة، و28 مصابًا.

وحرص ولي الدين سعودي، قائد وفد الهلال الأحمر المصري على الاطمئنان على المصابات والتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة بمستشفى العجمي، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهن.

وفي سياق متصل، أجرت المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، ترافقها المهندسة نور الهدي محمد، رئيس حي العجمي، زيارة للمصابات بالمستشفى، للاطمئنان عليهن.

كانت مصادر طبية، أوضحت أن الحالات التي وصلت مستشفى العجمي التخصصي وعددهم 14 حالة، بينهم 4 حالات في العناية المركزة، و10 حالات مستقرة وجرى حجزها بالقسم الداخلي، بينما جميع حالات بمستشفى العامرية العام وعددها 11 حالة مستقرة وفي تحسن ملحوظ.

وفى السياق ذاته، أكدت محافظة الإسكندرية، أن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يتابع بشكل مكثف الإجراءات الطبية المقدمة لمصابي حادث الغرق الذي وقع صباح اليوم بشاطئ "أبو تلات" بمنطقة العجمي.

وأشارت المحافظة أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه جرى تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلم.