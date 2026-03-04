إعلان

القيادة المركزية الأمريكية: قدرات إيران الهجومية تتراجع وقواتنا تتقدم ميدانيًا


كتب- محمد أبو بكر:

02:43 ص 04/03/2026

القيادة المركزية الأمريكية

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن قدرة إيران على تنفيذ هجمات مضادة آخذة في التراجع، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تسير وفق الخطة الموضوعة، بحسب خطاب له.

وأوضح الأدميرال براد كوبر، أن إيران أطلقت أكثر من 500 صاروخا باليستيا ونحو 2000 طائرة مسيّرة استهدفت مواقع مدنية وعسكرية في أنحاء المنطقة، مشيرًا إلى أن تلك الهجمات لم تغيّر مسار العمليات.

قال كوبر: "قدرة إيران على إصابتنا تتراجع، بينما تتعاظم قوتنا القتالية"، مضيفًا: "تقييمي العملياتي أننا نسير متقدمين على خطتنا".

كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية، فيما يتعلق بالوضع البحري، أن الجيش الأمريكي أغرق حتى الآن 17 سفينة حربية إيرانية، من بينها غواصة، مؤكدًا أنه لا توجد حاليًا أي قطع بحرية إيرانية تعمل على سطح البحر في الخليج أو مضيق هرمز أو خليج عُمان.

القيادة المركزية الأمريكية أمريكا إيران الحرب بين أمريكا وإيران

