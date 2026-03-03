إعلان

حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي

كتب : مصراوي

11:57 م 03/03/2026

صورايخ حزب الله

تل أبيب (د ب أ)

أطلقت حركة حزب الله الموالية لإيران في لبنان صواريخ على منطقة تل أبيب في إسرائيل للمرة الأولى منذ بداية الحرب الإيرانية الحالية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بعد دوي صفارات الإنذار في المدينة الساحلية، أنه تم رصد عدة قذائف انطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال، إن الدفاعات الإسرائيلية اعترضت معظمها، وسقطت قذيفة واحدة في منطقة مفتوحة.

وأفادت خدمة الإنقاذ "نجمة داود الحمراء" أن رجلا أصيب بجروح إثر سقوطه أثناء ركضه نحو الملجأ، ونقل إلى المستشفى.

وكان حزب الله أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل أول أمس الأحد ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وفي وقت لاحق، بدأ جيش الاحتلال بمهاجمة أهداف عديدة في لبنان، تركزت بشكل أساسي في جنوب البلاد وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.

حزب الله إسرائيل الحرب على إيران حرب إيران مقتل خامنئي

