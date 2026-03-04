أكد مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن لدى الولايات المتحدة مهمة تتمثل في القضاء على قدرة إيران على إنتاج وإطلاق الصواريخ البالستية، بحسب قناة الجزيرة مباشر.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب يستخدم صلاحياته ضمن القانون، مؤكدًا أن الإدارة تتحرك وفق الأطر الدستورية المعمول بها في الولايات المتحدة.

وشدد على أن بلاده ليست بحاجة للكونجرس لكي يعترض على العملية الجارية بخصوص إيران، موضحا أن القوات الأمريكية استهدفت سلسلة من القيادات".

واعتبر أن الوقت قد حان لشعب إيران لانتهاز الفرصة لكي يتمتع بالحرية، على حد تعبيره، قائلا: "الولايات المتحدة ليست شرطي العالم".