إعلان

السعودية: سنتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمننا وسلامة أراضينا ومواطنينا

كتب : مصراوي

02:13 ص 04/03/2026

انفجار في السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الرياض فجر أمس الثلاثاء.

أكدت في بيان، أن تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر، يتعارض وبشكل صارخ مع جميع الأعراف والقوانين الدولية بما فيها اتفاقيتا جنيف 1949، وفيينا 1961 للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة للمباني الدبلوماسية وموظفيها حتى في حالات النزاع المسلح.

وشددت المملكة على أن تكرار هذا السلوك الإيراني السافر، الذي يأتي على الرغم من علم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران، سيدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

وجدّدت المملكة تأكيدها على حقها الكامل باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية، بما في ذلك خيار الرد على العدوان.

كما جددت تضامنها وتسخير كافة الإمكانيات لمساندة الدول الشقيقة التي تعرضت للهجمات الإيرانية.

وأمس الثلاثاء، دوت انفجارات تبعه تصاعد الدخان فوق الحي الدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض، فيما تواصل إيران مهاجمة دول الخليج ردًّا على الهجمات الأميركية الإسرائيلية ضدها، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار في السعودية إيران وأمريكا أمريكا وإيران هجوم إيران على السعودية إيران توفيق عكاشة يعلق على رد الخليج المحتمل على إيران بنك الأعداف الإيراني أين روسيا والصين من الحرب في إيران الحرب في إيرانالحرب في إيران الموقف المصري تجاه إيران إيران دولة مصدرة للإرهاب توفيق عكاشة ينتقد إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"غرامة مالية وحرمان من الجماهير".. تقارير تكشف عقوبات مباراة الأهلي والجيش
رياضة محلية

"غرامة مالية وحرمان من الجماهير".. تقارير تكشف عقوبات مباراة الأهلي والجيش
حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي
شئون عربية و دولية

حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي
مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
موعد أذان الفجر الأربعاء 14 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الأربعاء 14 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
مات صائمًا قبل أذان المغرب.. شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع طالب هندسة بالباجور
أخبار وتقارير

مات صائمًا قبل أذان المغرب.. شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع طالب هندسة بالباجور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة