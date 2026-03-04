إعلان

مجدي الجلاد: تصريحات الرئيس بشأن الأوضاع بالمنطقة تعكس إدراك القيادة للتحديات

كتب : أحمد العش

01:59 ص 04/03/2026 تعديل في 02:00 ص

جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الإعلامي عمرو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن الأوضاع في المنطقة تأتي لتعكس إدراك القيادة المصرية الكامل لمسار الأحداث الإقليمية، وطمأنة الشعب بقدرة الدولة على مواجهة أي تحديات محتملة.

وأوضح "الجلاد" خلال حواره مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا أن الجيش المصري قوي والدولة مستقرة، وأن الشعب المصري ملتف حول قيادته في مواجهة أي تهديد، مؤكدًا أن الجميع في هذه المرحلة يجب أن يكونوا على وعي كامل ويشاركوا في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأشاد الكاتب الصحفي، بتصريحات الرئيس السيسي ورؤيته الثاقبة للأحداث التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن التقديرات الاستراتيجية المصرية مبنية على معلومات دقيقة، ويعمل على مدار الساعة مخططون استراتيجيون وجيش قوي، بالإضافة إلى مؤسسات سيادية ومخابرات فعّالة، ما يضمن حساب كل السيناريوهات المحتملة والتعامل معها بكفاءة.

وأكد أن مصر تراقب الوضع الإقليمي عن كثب، مع مراعاة آثار أي صراع محتمل على الاقتصاد والأسواق، بما يشمل أسعار البترول وتأمين خطوط الإمداد والموارد الأساسية، خاصة في ظل تداعيات الأحداث الحالية على قناة السويس والممرات الاستراتيجية الأخرى.

وشدد "الجلاد" على أن القيادة المصرية تعمل على ضمان توازن الدولة بين حماية مصالحها الوطنية واستقرارها الداخلي، مع متابعة التأثير الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن قوة الجيش المصري وعقيدة الشعب الوطني تشكل حجر أساس في مواجهة أي محاولات للضغط العسكري أو الاقتصادي، وأن تقييم مصر للوضع الإقليمي لا يشبه أي حسابات أخرى في المنطقة، بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد.

اقرأ أيضًا:

"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد

مجدي الجلاد: تراجع الوعي بالقضية الفلسطينية أخطر من العدوان نفسه - (فيديو)

مجدي الجلاد: المقاومة تظل الحل العملي في مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية - (فيديو)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجدي الجلاد عمرو حافظ قناة الشمس كلام الناس الحرب على إيران أمريكا وإيران الرئيس السيسي الجيش المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد أذان الفجر الأربعاء 14 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الأربعاء 14 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
فليك يلعن تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد بكأس الملك
رياضة عربية وعالمية

فليك يلعن تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد بكأس الملك
حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي
شئون عربية و دولية

حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي
بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
أخبار وتقارير

بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
رياضة محلية

"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة