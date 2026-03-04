قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن الأوضاع في المنطقة تأتي لتعكس إدراك القيادة المصرية الكامل لمسار الأحداث الإقليمية، وطمأنة الشعب بقدرة الدولة على مواجهة أي تحديات محتملة.

وأوضح "الجلاد" خلال حواره مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا أن الجيش المصري قوي والدولة مستقرة، وأن الشعب المصري ملتف حول قيادته في مواجهة أي تهديد، مؤكدًا أن الجميع في هذه المرحلة يجب أن يكونوا على وعي كامل ويشاركوا في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأشاد الكاتب الصحفي، بتصريحات الرئيس السيسي ورؤيته الثاقبة للأحداث التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن التقديرات الاستراتيجية المصرية مبنية على معلومات دقيقة، ويعمل على مدار الساعة مخططون استراتيجيون وجيش قوي، بالإضافة إلى مؤسسات سيادية ومخابرات فعّالة، ما يضمن حساب كل السيناريوهات المحتملة والتعامل معها بكفاءة.

وأكد أن مصر تراقب الوضع الإقليمي عن كثب، مع مراعاة آثار أي صراع محتمل على الاقتصاد والأسواق، بما يشمل أسعار البترول وتأمين خطوط الإمداد والموارد الأساسية، خاصة في ظل تداعيات الأحداث الحالية على قناة السويس والممرات الاستراتيجية الأخرى.

وشدد "الجلاد" على أن القيادة المصرية تعمل على ضمان توازن الدولة بين حماية مصالحها الوطنية واستقرارها الداخلي، مع متابعة التأثير الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن قوة الجيش المصري وعقيدة الشعب الوطني تشكل حجر أساس في مواجهة أي محاولات للضغط العسكري أو الاقتصادي، وأن تقييم مصر للوضع الإقليمي لا يشبه أي حسابات أخرى في المنطقة، بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد.

