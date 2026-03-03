صادرت لجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، بجعتين من أحد محال الأسماك المملحة بمدينة الزقازيق، وذلك لمخالفته نص المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تحظر الاتجار في الكائنات الحية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها الطبيعية دون ترخيص.

وأوضح بيان رسمي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من جهاز شؤون البيئة بالشرقية ومديرية الطب البيطري بالشرقية، حيث جرى المرور، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، على منطقة المنتزه بمركز الزقازيق، وتم ضبط عدد 2 بجع أبيض كبير داخل محل أسماك.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية.



وأشار البيان إلى أنه حفاظًا على التنوع البيولوجي وحماية الطيور النادرة من الانقراض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حائز الطيور، طبقًا للمادة (28) من قانون البيئة، والتي يعاقب على مخالفتها وفقًا لنص المادة (84) بالحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الطيور والكائنات المضبوطة في جميع الأحوال.

وتم التحفظ على الطيور بمعرفة جهاز شؤون البيئة بالشرقية، وتحرير محضر جنحة رقم 2010 لسنة 2026، كما تم التوجه إلى النيابة العامة لاستصدار قرار بإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.