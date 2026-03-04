إعلان

التصعيد مستمر.. غارات جوية إسرائيلية على عدة مواقع في العراق

كتب : مصراوي

02:29 ص 04/03/2026

غارات إسرائيلية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على عدة مدن في العراق وسط أنباء عن انفجارات ضخمة.

وذكرت وكالة رويترز، أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدينة المثنى جنوب العراق.

وأفادت منصات عراقية بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص في الهجوم على محافظات القائم وديالى والسماوة.

أفادت مصادر أمنية وإعلامية، أن مناطق متفرقة في العراق شهدت سلسلة انفجارات وهجمات جوية وصاروخية، في إطار هجوم يرجح أنه إسرائيلي بدعم أمريكي ضد مواقع فصائل مسلحة.

وذكرت التقارير، أن الضربات استهدفت مناطق في محافظة أنبار ومحافظة ديالى، شملت مقرات تابعة لفصائل الحشد الشعبي وعصائب أهل الحق، إضافة إلى مواقع في قضاء القائم غرب العراق، وأهداف يعتقد أنها مرتبطة بحزب الله العراقي.

وفي محافظة بابل، أفاد مسؤول أمني بسماع دوي انفجارات في منطقة جرف النصر، دون تحديد طبيعتها حتى الآن، مؤكدا أن الجهات المختصة تتابع الحادث للتحقق من مصدرها وظروفها، وأن التحقيقات لاتزال جارية لتحديد طبيعة الانفجارات والأضرار المحتملة.

تأتي هذه التطورات في سياق استمرار الهجمات الأميركية ضد الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، بينما تشن هذه الفصائل ضربات انتقامية على المصالح الأميركية، في إطار الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العراق غارات إسرائيلية على العراق الحرب الإيرانية الأمريكية أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بصاروخ إيراني.. استهداف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالشرق الأوسط في قطر
شئون عربية و دولية

بصاروخ إيراني.. استهداف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالشرق الأوسط في قطر
مات صائمًا قبل أذان المغرب.. شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع طالب هندسة بالباجور
أخبار وتقارير

مات صائمًا قبل أذان المغرب.. شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع طالب هندسة بالباجور
مشهد لـ أحمد مجدي من فيلم "أسرار البنات" يتصدر التريند بعد دوره في "الست
دراما و تليفزيون

مشهد لـ أحمد مجدي من فيلم "أسرار البنات" يتصدر التريند بعد دوره في "الست
جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
جنة الصائم

جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
بطائرتين مسيرتين.. إيران تستهدف السفارة الأمريكية في الرياض للمرة الثانية
شئون عربية و دولية

بطائرتين مسيرتين.. إيران تستهدف السفارة الأمريكية في الرياض للمرة الثانية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة