التصعيد مستمر.. غارات جوية إسرائيلية على عدة مواقع في العراق



وكالات

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على عدة مدن في العراق وسط أنباء عن انفجارات ضخمة.

وذكرت وكالة رويترز، أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدينة المثنى جنوب العراق.

وأفادت منصات عراقية بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص في الهجوم على محافظات القائم وديالى والسماوة.

أفادت مصادر أمنية وإعلامية، أن مناطق متفرقة في العراق شهدت سلسلة انفجارات وهجمات جوية وصاروخية، في إطار هجوم يرجح أنه إسرائيلي بدعم أمريكي ضد مواقع فصائل مسلحة.

وذكرت التقارير، أن الضربات استهدفت مناطق في محافظة أنبار ومحافظة ديالى، شملت مقرات تابعة لفصائل الحشد الشعبي وعصائب أهل الحق، إضافة إلى مواقع في قضاء القائم غرب العراق، وأهداف يعتقد أنها مرتبطة بحزب الله العراقي.

وفي محافظة بابل، أفاد مسؤول أمني بسماع دوي انفجارات في منطقة جرف النصر، دون تحديد طبيعتها حتى الآن، مؤكدا أن الجهات المختصة تتابع الحادث للتحقق من مصدرها وظروفها، وأن التحقيقات لاتزال جارية لتحديد طبيعة الانفجارات والأضرار المحتملة.

تأتي هذه التطورات في سياق استمرار الهجمات الأميركية ضد الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، بينما تشن هذه الفصائل ضربات انتقامية على المصالح الأميركية، في إطار الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى، وفقا لروسيا اليوم.