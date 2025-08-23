تستهدف 61 ألف مواطن.. حملة قومية للقضاء على البلهارسيا بالدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

أطلقت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة التجريع الجموعي لمكافحة البلهارسيا في القرى ذات نسب انتشار الإصابات بنسبة 1% فأكثر، والتي تمتد خلال الفترة من 23 حتى 28 أغسطس 2025، في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا بالريف المصري والاستعداد للحصول على إشهاد "مصر خالية من البلهارسيا 2025".

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية أن الحملة تستهدف حماية صحة المواطنين والحد من انتشار المرض، من خلال توفير العلاج الآمن والفعال بالمجان، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الصحية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في الريف المصري، مشيراً إلى حرص الدولة متمثلة في وزارة الصحة على توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

وكلف محافظ الدقهلية، رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بتقديم كافة التسهيلات وتوفير أوجه الدعم اللازم لتنفيذ الحملة وتحقيق كامل المستهدف منها، وإزالة أي معوقات تحول دون تلقي التجريعات وتسهيل عمل الفرق في تنفيذ الحملة، كما أهاب بالمواطنين التعاون مع فرق عمل الحملة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جهته، أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، أن هذه الفعاليات تتم تحت إشراف الدكتورة سحر علي مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، التي بدورها أوضحت أن الحملة انطلقت في مراكز، تمى الامديد، شربين، المطرية، بلقاس، محلة دمنه، طلخا، دكرنس، المنزلة، السنبلاوين، أجا، المنصورة، ويبلغ المستهدف منها 61167 مواطنا.