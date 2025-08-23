كفر الشيخ - إسلام عمار:

جسّد أهالي مدينة بلطيم في كفر الشيخ، على مدار الساعات الماضية، أروع صور الشهامة المعروفة عن المصريين، خاصة وقت الشدة، مع سائق احترقت سيارته الأجرة فجأة في شارع عام داخل المدينة الساحلية.

كان السائق جمعة منيس قائد السيارة الأجرة قد شب حريق فيها خلال سيره بها في شارع بورسعيد بمدينة بلطيم، دون معرفة أسباب الحريق، بالرغم من محاولة العديد من الأهالي إطفاء النيران التي التهمت كل محتوياتها وتحولت إلى قطعة حديدية.

وقال ياسر العسقول، أحد أبناء مدينة بلطيم، لـ"مصراوي": "ربنا مش بيسيب حد.. وبلطيم طول عمرها رجالة"، راصدًا انتفاضة أبناء المدينة نحو مساعدة سائق السيارة بتجميع مبالغ مالية له لتعويضه بسيارة أخرى.

ولفت "ياسر" إلى أن عادة أبناء بلطيم هي الوقوف بجوار أبنائها وقت الشدة مهما كانت ظروفهم الاقتصادية.

وأضاف "ياسر" أن أهالي بلطيم قدموا كل سبل الدعم وجمعوا مبلغًا ماليًا بقيمة 415 ألف جنيه من أجل مساندة ودعم السائق صاحب السيارة المحترقة، مضيفًا أنه جاري الآن إنهاء أوراق محضر الحريق والسعي لتوفير سيارة جديدة بديلاً للمحترقة، وذلك بفضل جهود أبناء المدينة.

وكان الحريق قد اندلع في سيارة أجرة بمدينة بلطيم أثناء سيرها في شارع عام، ما أدى إلى تفحمها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة البرلس بلاغًا حول اشتعال النيران في سيارة أجرة بشارع بورسعيد في نطاق مدينة بلطيم.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، رفقة رجال الإطفاء وسيارة من الحماية المدنية، وتمكنت قوات الحماية المدنية وبمساعدة بعض المواطنين من السيطرة على الحريق.

وبإجراء المعاينة اللازمة، تبين تفحم السيارة بالكامل بسبب التهام النيران لكل محتوياتها، بينما تشير المعاينة الأولية إلى حدوث شرز كهربائي أدى إلى اندلاع الحريق.