بعد تألقه.. عمر مرموش يوجه رسالة رومانسية لخطيبته (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

03:40 م 11/01/2026
    جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش
وجه عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي والمنتخب المصري، رسالة رومانسية لخطيبته جيلان الجباس، بعد تألقه مساء أمس السبت مع الفراعنة أمام كوت ديفوار.

وتمكن مرموش من تسجيل هدف المنتخب المصري الأول في شباك كوت ديفوار، بعد انطلاقة رائعة في الدقيقة الرابعة وضع فيها الفراعنة في المقدمة مبكرًا.

وأعاد عمر مرموش منشورًا لخطيبته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث نشرت صورته بقميص منتخب مصر ووضعت عليها رقم 4 في إشارة للدقيقة التي سجل فيها.

مرموش أعاد نشر هذة الصورة من حساب خطيبته وأرفق بها رسالة: "لاشيء بدونك".

عمر مرموش

عمر مرموش عمر مرموش وخطيبته خطيبة عمر مرموش منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران