إعلان

بعد تعيينها بـ"النواب".. تعرف على السيرة الذاتية لشيرين طايل

كتب : أحمد عبدالمنعم

12:00 ص 12/01/2026

شيرين طايل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين شيرين طايل، عضوًا بمجلس النواب ضمن التعيينات الرئاسية لعام 2026

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن شيرين طايل التي تتمتع بمسيرة علمية وحزبية طويلة التي جاءت كالتالي:-

حصلت على بكالوريوس الطب من جامعة المنوفية دفعة العام 1999

عُيّنت مُعيدا ونالت درجة الماجيستير من طب المنوفية في العام 2008

درجة الدكتوراة في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية في عام 2019

تدرجت من مدرس مساعد إلى درجة مدرس في كلية الطب بالمنوفية

تعمل استشاريا للأشعة التشخيصية والتداخلية في جامعة المنوفية

تحاضر في كلية العلوم الصحية التابعة للجامعة الأهلية في المنوفية

استشاري بمستشفى العربي ونالت ترخيص استشاري من السعودية

عضو بعدّة جمعيات طبية مصرية منها الأشعة التشخيصية والتداخلية

انضمت إلى حزب الوفد منذ 15 عاما ودخلت من خلاله مجلس النواب

عضو مجلس النواب خلال الفصل التشريعي السابق 2021 - 2026

عضو لجنة الشؤون الصحية في المجلس السابق برئاسة أشرف حاتم

انتقلت في المجلس إلى لجنة الإدارة المحلية بقيادة أحمد السجيني

شاركت في عدد من الأنشطة والمؤتمرات والدورات الطبية بعدة دول

حضرت وشاركت في عدد من الدورات السياسية داخل مجلس النواب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب شيرين طايل رئيس الجمهورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فكري صالح يكشف لمصراوي رأيه في مستوى منتخب مصر مع حسام حسن (خاص)
رياضة عربية وعالمية

فكري صالح يكشف لمصراوي رأيه في مستوى منتخب مصر مع حسام حسن (خاص)
"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟
حوادث وقضايا

"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟
"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
زووم

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
بيومي فؤاد يعتذر باكيًا لمحمد سلام: "لو زعلان مني أنا آسف"
زووم

بيومي فؤاد يعتذر باكيًا لمحمد سلام: "لو زعلان مني أنا آسف"
جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026
الموضة

جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان