بعد تعيينها بـ"النواب".. تعرف على السيرة الذاتية لشيرين طايل
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين شيرين طايل، عضوًا بمجلس النواب ضمن التعيينات الرئاسية لعام 2026
ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن شيرين طايل التي تتمتع بمسيرة علمية وحزبية طويلة التي جاءت كالتالي:-
حصلت على بكالوريوس الطب من جامعة المنوفية دفعة العام 1999
عُيّنت مُعيدا ونالت درجة الماجيستير من طب المنوفية في العام 2008
درجة الدكتوراة في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية في عام 2019
تدرجت من مدرس مساعد إلى درجة مدرس في كلية الطب بالمنوفية
تعمل استشاريا للأشعة التشخيصية والتداخلية في جامعة المنوفية
تحاضر في كلية العلوم الصحية التابعة للجامعة الأهلية في المنوفية
استشاري بمستشفى العربي ونالت ترخيص استشاري من السعودية
عضو بعدّة جمعيات طبية مصرية منها الأشعة التشخيصية والتداخلية
انضمت إلى حزب الوفد منذ 15 عاما ودخلت من خلاله مجلس النواب
عضو مجلس النواب خلال الفصل التشريعي السابق 2021 - 2026
عضو لجنة الشؤون الصحية في المجلس السابق برئاسة أشرف حاتم
انتقلت في المجلس إلى لجنة الإدارة المحلية بقيادة أحمد السجيني
شاركت في عدد من الأنشطة والمؤتمرات والدورات الطبية بعدة دول
حضرت وشاركت في عدد من الدورات السياسية داخل مجلس النواب