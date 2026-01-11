مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 1
17:00

زد

كأس رابطة الأندية

سموحة

1 0
20:00

حرس الحدود

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 4
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 2
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

2 1
21:45

نابولي

جميع المباريات

فكري صالح يكشف لمصراوي رأيه في مستوى منتخب مصر مع حسام حسن (خاص)

كتب ـ محمد الميموني:

11:33 م 11/01/2026
    فكري صالح
    فكري صالح

كشف فكري صالح، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق والمشرف العام الحالي على حراس المرمى بنادي زد، عن رأيه في أداء منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن .

وقال صالح في تصريحات خاصة لمصراوي: " حسام حسن أحد رواد مدرسة كابتن محمود الجوهري، حضر معنا العديد من المباريات في كأس الأمم الأفريقية، وكان دارس طريقة لعب منتخب كوت ديفوار قبل مباراة الأمس".

وأضاف: "حسام حسن توجه إلى كأس الأمم ومعه 28 لاعبًا، ونجح في منح الفرصة لهم جميعًا خلال البطولة، ونحن نسير بشكل مشابه للمغرب صاحبة الأرض".

ويذكر أن منتخب مصر تأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على كوت ديفوار أمس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين

